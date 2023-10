Quinta vittoria di fila per il Tolmezzo: contro il Tricesimo finisce 3 a 2

Non ha freni il Tolmezzo Carnia che vince anche a Tricesimo, inanellando la quinta vittoria di fila, rimanendo capolista in solitaria dell’Eccellenza Fvg, dimostrandosi matricola terribile e instancabile. Di fronte a degli avversari molto tosti, i ragazzi di Serini vanno due volte in vantaggio, si fanno rimontare ma alla fine la spuntano, in dieci uomini, su calcio di rigore trasformato sul gong da Davide Fabris.

Il primo tempo.

La partita si sblocca al 10’ con Solari al termine di un’azione di massa con vari tentati di conclusioni ribattute dalla difesa, il numero 7 raccoglie dal limite il pallone e con chirurgico rasoterra infila Tullio all’angolino sinistro. Immediata la replica dei padroni di casa al 15’ con Toso che approfittando di un allentamento della retroguardia carnica scaglia il destro vincente nel sacco. L’estremo difensore carnico che perde l’imbattibilità dopo oltre 360 minuti, si riscatta alla grande al 20′ “volando” a respingere l’ottimo tiro a giro di Paoluzzi.

L’altalena di emozioni non si ferma con i locali a sfiorare il vantaggio con Del Riccio, sfera fuori di poco, e i rossoazzurri a fare altrettanto con il radente di Sabidussi che sibila a fil di palo. Prima dello scadere ancora Tolmezzo vicinissimo al gol con la coppia Gregorutti-Motta sugli scudi, la conclusione del numero 9 da posizione molto defilata finisce sull’esterno della rete.

Il secondo tempo.

Nella ripresa al 4’, sulla battuta di un calcio d’angolo, l’arbitro Astorino vede un fallo di mano in area ed indica il dischetto sul quale si porta Gregorutti che trasforma per nuovo vantaggio tolmezzino. Ma ancora una volta gli uomini di Lizzi si riscattano in fretta e con la testa di Del Riccio, servito da Molinaro, si riportano in parità.

Le emozioni continuano con il match che si infiamma e il Tolmezzo cerca di riportarsi avanti: Solari servito in area incrocia il tiro ma Pratolino salva sulla linea; cinque minuti più tardi Tullio è superlativo sulla rovesciata strepitosa di Gregorutti. Sul fronte opposto è Stimoli a cercare la rete ma Cristofoli e i suoi dicono No. Alla mezzora i carnici provano a complicarsi la vita con Persello che si becca il secondo giallo per un fallo di mano a centrocampo e lascia i suoi in dieci uomini.

I cambi di Serini che corre ai ripari ma senza rinunciare ad attaccare, ancora una volta dicono bene ed ecco che il neoentrato Nagostinis, in pieno recupero, risale la linea di fondo, mette in mezzo, portando Toso al tocco di braccio per il secondo penalty del pomeriggio: stavolta il peso dell’intero incontro ricade su Fabris che non sbaglia e fa 3 a 2. Il Tolmezzo continua a volare sulle ali di un entusiasmo contagioso e domenica al Fratelli Ermano si attende il San Luigi con la voglia di continuare a stupire.

Il tabellino.

TRICESIMO – TOLMEZZO 2-3

GOL: 10’ Solari, al 15’ Toso, 50’ Gregorutti (rigore), 52’ Del Riccio, 94’ Fabris (rigore).



TRICESIMO (4-3-3): Tullio; Dedushaj, Pratolino, Cargnello (44’ st Ponton), Molinaro; Toso, Condolo, Paoluzzi (18’ st Stimoli); Diallo, Specogna (39’ st Brichese), Del Riccio. All. Lizzi.

TOLMEZZO (4-4-2): Cristofoli; Nait, Rovere, Persello, G. Faleschini; Cucchiaro, Solari, Fabris, Sabidussi (32’ st De Giudici); Gregorutti (46’ st Nagostinis), Motta (38’ st D. Faleschini). All. Serini.



ARBITRO: Tommaso Astorino sez. Bologna. Assistenti: Diego Sokolic sez. Trieste e Hirzet Zenkovic sez. Gradisca d’Isonzo.



NOTE – Espulso: Persello al 29’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Diallo, Toso, Paoluzzi, Cucchiaro e Fabris.