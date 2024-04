Cambio panchina, l’Udinese punta su Fabio Cannavaro

Sembra tutto fatto per la scelta del nuovo allenatore dell’Udinese: Fabio Cannavaro, campione del mondo del 2006 e Pallone d’Oro, si prepara a sostituire Cioffi sulla panchina dei bianconeri.

L’arrivo di Cannavaro segna un nuovo capitolo per la squadra friulana, con il veterano della Serie A chiamato a dare una svolta alla stagione. La decisione è stata presa dopo una serie di risultati deludenti che hanno visto l’Udinese raccogliere solo un punto nelle ultime quattro partite, e dopo l’ultima sconfitta contro il Verona.

Cannavaro, insieme al suo staff tecnico composto da suo fratello Paolo, Giampiero Pinzi e Emanuele Troise, è atteso in città già domani e, salvo clamorosi ribaltoni, il suo debutto potrebbe avvenire già giovedì, nella partita contro la Roma. Sarà la sua prima esperienza su una panchina di Serie A, ma il suo curriculum nel calcio internazionale parla da sé.

Dopo una grandissima carriera da giocatore, Cannavaro ha iniziato il suo percorso come allenatore in Arabia Saudita nel 2013, per poi passare al Guangzhou Evergrande in Cina, dove ha ottenuto successi significativi, inclusa la vittoria del campionato nel 2019. Tuttavia, il suo ritorno in Italia con il Benevento nel 2022 in Serie Bnon è stato altrettanto fortunato, con il tecnico esonerato dopo un breve periodo. Nonostante ciò, l’Udinese è pronta a scommettere su di lui per portare una ventata di freschezza e determinazione alla squadra