A Lignano il Camp estivo dell’Atletico Madrid.

Per la prima volta approda in regione il Camp estivo dell’Atletico de Madrid: rivolto ai ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni il ritiro calcistico estivo si svolgerà dal 16 al 21 giugno presso il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

Il camp è stato fortemente voluto e organizzato dall’ex calciatore friulano Alessandro Orlando che, nella sua carriera ha indossato le maglie della Juventus, Milan, Sampdoria oltre che dell’Udinese, Parma, Fiorentina, Treviso, Cagliari e Padova e ha vinto una Coppa UEFA Champions League, due scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe di Lega. Ad allenare i partecipanti, che indosseranno la storica e blasonata casacca “roja y blanca”, ci saranno i tecnici della cantera, oltre che diversi allenatori italiani con patentino Uefa A e Uefa B.

I giovani calciatori e calciatrici riceveranno anche il kit tecnico ufficiale del club spagnolo. L’annuncio da parte di Orlando del camp arriva all’indomani della qualificazione della compagine di Madrid al Mondiale per club che avrà luogo il prossimo anno, un fattore in più per non mancare a questo appuntamento illustre. Di recente Orlando, allenatore del Donatello, squadra satellite dell’Udinese, ha portato la sua squadra Under17 a vincere il torneo internazionale Ravenna TOP CUP edizione 2024

“Vincendo il torneo di Ravenna – riferisce Orlando – ci siamo aggiudicati la possibilità di essere ospiti dell’Atletico Madrid e da qui è nata l’idea, sviluppata con il collega Roberto Caissutti, di creare un camp estivo rivolto a tutti i giovani calciatori, che saranno allenati dai tecnici del settore giovanile dell’Atletico e da tre allenatori italiani. Ci sono due opzioni di adesione al camp: la formula con pernottamento e pensione completa dalla domenica sera al venerdì oppure una giornata singola, con allenamenti e pranzo incluso”. Info e adesioni al 331.3614067 e 327.6876244.