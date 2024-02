La CDA Talmassons lotta ma cede al tie break contro Mondovì

La Cda Talmassons FVG cede al tie break contro Mondovì nella terza giornata di Pool Promozione. Consueto starting six per coach Leonardo Barbieri che sceglie Eze al palleggio, Piomboni opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali con Negretti libero.

Primo set aperto da grande equilibrio, con Mondovì che trova il primo break grazie a Decortes, 10-7. CDA che rincorre ma non molla, Eckl in fast accorcia sul 14-13. E’ ancora Katja Eckl a trovare un punto vincente che manda in vantaggio la CDA Talmassons 18-19. Populini spinge ancora avanti le friulane, 19-22. Mondovì prova il rientro ma la CDA si conquista due set point e riesce a convertire il secondo di questi per portare a casa il primo set sul punteggio di 23-25

Secondo set che vede il nuovo primo vantaggio della CDA con Katja Eckl. Le friulane trovano un buon break portandosi sul 4-8 ma Mondovì si dimostra squadra che non molla un colpo e ritrova la parità, 8-8. CDA che nella fase centrale del set trova costanza e si tiene a stretto contatto con Mondovì. Piomboni lascia andare il braccio per il 15-18. Le monregalesi reagiscono con Decortes. Arrivano però due set point da parte della CDA Talmassons, annullati però da Mondovì. Le padrone di casa cavalcano l’onda e vincono il set 27-25

Grande equilibrio in avvio di terzo set, 5-5 grazie ad un ace di Costantini. Mondovì trova il primo break sul 12-10 grazie ai colpi di Grigolo. La CDA mantiene il ritmo delle padrone di casa prima di andare incontro ad un momento di black out. La formazione piemontese approfitta e scappa sul 19-13. Grigolo e compagne gestiscono il vantaggio assicurandosi il set con il punteggio di 25-16.

Quarto set che ricalca l’andamento dei primi due, con un grande equilibrio fino alla fase centrale del parziale. Primo break del set conquistato dalla CDA Talmassons che va sul 13-16 grazie ad un muro di Piomboni su Grigolo. La risposta di Mondovì è affidata ancora una volta a Decortes, 18 pari. Squadre appaiate fino a quando la formazione guidata da coach Barbieri conquista tre set point, annullati però da Mondovì, 24 pari. Ai vantaggi questa volta è la CDA Talmassons ad imporsi e a prendersi il set sul 24-26.

Il tie break mostra ancora una volta grande battaglia, nonostante la stanchezza si noti su entrambi i lati della rete. Bole, subentrata nei set precedenti dalla panchina, trova il punto del 5-7, ma al cambio campo è avanti Mondovì, che rimonta andando sull’ 8-7. Decortes ancora trafigge la difesa friulana per il 12-8 ma la reazione della CDA Talmassons arriva anche in questo set e il parziale si decide nuovamente ai vantaggi. Dopo aver annullato due set point, la CDA Talmassons non riesce più a contenere gli attacchi di Mondovì che vince per 3-2 una partita infinita.

Coach Leonardo Barbieri commenta così la prova odierna a fine partita: “E’ andata così, ci prendiamo questo punto e matureremo lavorando. Oggi non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze perché era difficile stare in campo dopo gli errori che sono successi nel secondo set, ma le ragazze sono rientrate in campo e hanno lottato. Sono dispiaciuto per le mie giocatrici perché poteva andare meglio però questa è la pallavolo.”

CDA Talmassons che avrà subito la possibilità di riscattarsi con la sfida a San Giovanni in Marignano, nella serata di San Valentino al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro.

LPM BAM Mondovì 3-2 CDA Talmassons FVG (23-25 / 27-25 / 25-16 / 24-26 / 17-15)