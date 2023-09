La Juvenilia del rugby si tinge d’azzurro: Vittoria Zanatta convocata con l’Italia

Vittoria Zanatta convocata in nazionale under 18.

La Juvenilia Bagnaria Arsa del rugby si tinge d’azzurro: la Federazione Italiana Rugby, infatti, ha ufficializzato le convocazioni dell’Italia U18 per il raduno a Parma dal 22 al 24 settembre; tra le selezionate c’è anche l’atleta Juvenilia Vittoria Zanatta, attualmente in prestito alla Benetton Rugby Treviso.

“Per noi questa convocazione è motivo di grandissimo orgoglio – commenta Ernesto Barbuti, presidente della Juvenilia Bagnaria Arsa Rugby – Vittoria si allena con noi almeno una volta a settimana ed è parte integrante della nostra società. Vederla tra le selezionate la ripaga dei tanti chilometri percorsi per giocare e conferma le qualità ovali che ha sempre dimostrato. Noi, come società, saremo sempre qui per supportarla ed aiutarla“.