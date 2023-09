La nuova impresa di Alex Camera.

Il friulano Alex Camera si prepara a stupire di nuovo e ad aggiungere una nuova impresa alla sua lunga lista di primati.

L’appuntamento è fissato per domani 16 settembre alle 16:30 dove l’atleta di Meduno, è pronto a trainando niente meno che un blindato della Seconda guerra mondiale. Questa non è un tentativo di stabilire un nuovo record, ma una dimostrazione della potenza e della determinazione di Camera.

Accanto a lui in questa incredibile impresa ci sarà un grande atleta olimpico, Igor Cassina, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Un’insolita coppia che condividerà il palcoscenico di “Azzano in festa”, all’interno della rassegna “Sport e motori”.

La performance sarà mozzafiato: Alex Camera, l’atleta degli sport estremi e pluripremiato detentore di numerosi record, utilizzerà la forza delle sue gambe e delle sue braccia per trainare un imponente autoblindo americano M8 Greyhound, con un peso di ben 8 tonnellate. Ciò che rende questa esibizione ancora più incredibile è che mentre il blindato sarà in movimento, Igor Cassina rimarrà in posizione verticale sulla parte superiore del veicolo.