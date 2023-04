Al Meeting Todaro 8 ori assoluti per l’Atletica Malignani

I risultati del 40esimo Meeting Todaro.

Successo per il 40esimo Meeting Todaro, organizzato dall’Atletica Malignani Libertas Udine con il supporto di Danieli e di BancaTer. Il primo tradizionale appuntamento con la stagione outdoor ha visto una folta partecipazione di atleti pronti a misurarsi con le gare ufficiali. Più di 430 gli iscritti alle varie competizioni. “Speriamo sia stata l’ultima edizione lontano dal campo di casa, a Paderno” ha commentato il presidente dell’Atletica Malignani Dante Savorgnan, ringraziando la Libertas Mereto e la Libertas Majano per l’accoglienza.

La giornata si è divisa in due parti: durante la mattinata, sotto gli scrosci di pioggia, si è tenuta a Mereto di Tomba l’attesa gara del martello. Una disciplina rappresentata a Udine dalla scuola di Mario Vecchiato che tanti risultati ha dato a livello internazionale. É stata dominata a livello maschile dall’azzurro delle Olimpiadi di Pechino e Rio, l’eterno Marco Lingua, 16 volte campione italiano. Il lanciatore di Chivasso é andato vicino ai 70 metri e si è riscaldato in vista della stagione estiva. Buone prestazioni anche per I portacolori del Malignani, Davide Vattolo, terzo e tornato a buoni livelli con 61,06, Alessandro Feruglio quarto con 56,19. Primo tra gli juniores anche Eric Tavano, capace di un personale da 62,98.

Sempre del Malignani la vincitrice della gara femminile Isabella Martinis con 48,99 e ottima prova anche per la cadetta Marta Corazza con 39,93.

Il sole ha salutato l’inizio delle gare pomeridiane programmate a Majano. Una delle gare più coinvolgenti anche per il pubblico é stata quella del giavellotto, disciplina in cui si è cimentato Pietro Paolo Todaro, giovane atleta Libertas a cui il meeting é dedicato. L’ha dominata Michele Fina, l’atleta dell’Esercito originario di Fontanafredda, con 68,75. A livello femminile Paola Padovan dei Carabinieri é riuscita a raggiungere i 56,01.

Ben otto le medaglie d’oro a livello assoluto conquistate dall’Atletica Malignani Libertas Udine.

Il capitano del team Matteo Spanu ha dominato le due miglia con un ottimo 9’26’60. Dietro di lui sempre per l’Atletica Malignani Federico Bais. Arianna Del Pino invece ha fatto sua la gara donne con 11’20’33. Agostino Nicosia ha tagliato per primo la gara dei 1000 in 2’25’88.

Sempre udinesi sono stati i 1000 femminili con Francesca Gariup con 3’07’40. Terza l’allieva Giada Gonano in 3’13’67. Doppietta udinese anche nei 400 femminili con l’oro a Carlotta De Caro con 58’82 e l’argento a Sara Pezzetta con 59’12. Ennesimo dominio nel disco e nel peso per Enrico Saccomano che si appropria di entrambe le gare: 54’06 nel primo e 15’20 nel secondo.

Oro juniores nel disco anche per Annalisa Micco con 38’30. Gradino più alto del podio infine per Giada Cabai nel peso junior femminile, sempre più vicina ai tanto agognati 14 metri, con 13.85.