La nazionale di calcio Under 19 a Lignano per l’amichevole contro l’Austria

Nazionale Italiana di calcio Under 19 a Lignano per un’amichevole contro l’Austria.

Ancora un evento internazionale per lo Stadio Teghil che mercoledì 14 febbraio alle 14.30 ospiterà la Nazionale Italiana di calcio Under 19 impegnata in una partita amichevole contro la pari classe Austriaca.

“Una nuova bella occasione per promuovere il nome di Lignano Sabbiadoro, veicolando a livello nazionale e internazionale l’immagine e le strutture sportive e ricettive della Città”, commenta in una nota l’Assessore allo sport Giovanni Iermano. La partita di mercoledì segue l’evento di novembre che ha visto giocare sul campo cittadino l’Udinese e l’N.K. Istra 1961 squadra di Pola impegnata nella massima divisione del campionato di calcio croato.

“Con la società bianconera il Comune di Lignano Sabbiadoro ha avviato già da alcuni mesi una collaborazione per la “Primavera” che sta disputando gli incontri casalinghi del campionato professionisti proprio allo stadio Teghil, alternandosi alle partite giocate in casa dalla prima squadra e dal settore giovanile dell’A.S.D. Brian Lignano”.

“Sono collaborazioni valide che trovano il sostegno di questa Amministrazione comunale in quanto rafforzano il legame con la località e contribuiscono a una crescita economica, ma anche di identità sportiva”.