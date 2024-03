Oro per la spadista udinese Giulia Rizzi in Coppa del Mondo

Arriva l’oro in Coppa del Mondo per Giulia Rizzi.

A trentacinque anni Giulia Rizzi sta disputando la migliore stagione della sua lunga carriera. La conferma è arrivata oggi da Nanchino dove la spadista udinese ha conquistato l’oro nell’appuntamento di Coppa del Mondo ospitato in terra cinese.

Il secondo successo in carriera (dopo Vancouver 2022) le garantisce un posto nelle prime 16 del ranking internazionale, le atlete che accedono di diritto al tabellone principale di Coppa del Mondo senza passare dalle qualificazioni, quando mancano ancora una prova di Gran Prix (con punteggio maggiorato) e una prova di Coppa del Mondo, oltre ai Campionati Europei. Poi sarà tempo di scelte per il CT Dario Chiadò che dovrà selezionare per la prova individuale delle Olimpiadi tre atlete del quartetto azzurro composto dalla stessa Rizzi, dall’altra friulana Mara Navarria e dalle siciliane Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. Proprio Alberta Santuccio oggi a Nanchino è salita sul podio al terzo posto.

Oggi a Nanchino la spadista friulana delle Fiamme Oro nei primi due assalti ha superato la polacca Pawlowska 15-11 e l’estone Lehis 15-12. Grazie ad un match punto a punto si è poi imposta negli ottavi di finale contro la coreana Kang per 12-11, entrando tra le “top 8”. Nei quarti ancora un successo al fotofinish per Giulia contro la cinese Tang 15-14, che le ha permesso di approdare in zona medaglia. In semifinale l’azzurra ha avuto la meglio sulla polacca Swatowska-Wenglarczyk con il risultato di 15-10 conquistando così la possibilità di giocarsi il trionfo nella tappa cinese. In finale, grazie a un match sempre condotto, la classe ’89 ha superato la coreana Song per 15-8.

Mara Navarria si è fermata al primo match di giornata, sconfitta dalla 20enne polacca Alicja Klasik, vicecampionessa del mondo Under 20 in carica.

Domani spazio alla prova a squadre con l’Italia, già qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024, che salirà in pedana con il già citato quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

COPPA DEL MONDO DI SPADA FEMMINILE – Nanchino (Cina), 23 marzo 2024



Classifica (189): 1. Giulia Rizzi (ITA), 2. Sera Song (Kor) 3. Alberta Santuccio (ITA), 3. Martyna Swatowska-Wenglarczyk (Pol),

Le altre italiane: 5. Rossella Fiamingo, 13. Nicol Foietta, 33. Mara Navarria, 48. Sara Maria Kowalczyk, 50. Lucrezia Paulis, 55. Roberta Marzani, 57. Federica Isola, 91. Alessandra Bozza, 95. Gaia Caforio, 100. Carola Maccagno