Primi allenamenti per l’United Eagles Basketball Cividale: giovedì l’incontro con i tifosi

Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione dell’United Eagles Basketball Cividale. Ieri, i giocatori si sono riuniti presso il PalaGesteco per la consegna del materiale e la prima seduta di allenamento atletico sotto la guida esperta del preparatore Alessandro Petronio.

La giornata è stata caratterizzata dalla distribuzione dei kit da gioco e dall’inizio dei test fisici, che saranno condotti da Alessandro Petronio nei primi tre giorni. Questi test rappresentano il primo passo verso la costruzione di una squadra in forma e pronta per affrontare una stagione impegnativa.

Il prossimo appuntamento con i tifosi è fissato per giovedì 17 agosto, alle 17 e 30, sempre presso il PalaGesteco. In quell’occasione, il presidente Davide Micalich si unirà alla squadra per condividere un saluto emozionante e motivante. Sarà un momento di connessione tra i giocatori, la dirigenza e la tifoseria.