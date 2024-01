Lite tra vicini a Talmassons, uomo ferito al mento da un coltello

Lite tra vicini a Talmassons.

Attimi di tensione a Talmassons, dove oggi pomeriggio, una lite tra vicini ha rischiato di finire male. In via Cadorna, una signora poco più che sessantenne, da tempo in conflitto con i vicini di casa, ha ferito il proprietario dell’abitazione in cui appunto i suoi vicini vivono in affitto.

Nel primo pomeriggio, infatti, il proprietario della casa si era recato sul posto per cercare di stemperare la situazione, ma a quanto pare la donna lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina. L’uomo, nel tentativo di toglierglielo, si è ferito al mento. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Latisana e la donna verrà denunciata per lesioni.