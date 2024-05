Un friulano su 3 bocciato all’esame di teoria della patente: ecco chi sono i “peggiori”

I dati del Ministero sugli esami per la patente in Friuli.

“Scarsini” sulla teoria, meglio sul fronte della pratica: in Friuli Venezia Giulia, un candidato su tre non supera gli esami scritti per il conseguimento della patente. Si tratta dei dati ufficiali pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e relativi al 2023.

Secondo le cifre, l’anno scorso le prove eseguite nella nostra regione sono state complessivamente 41.828 (tra teoria e pratica); di queste 12.109 (pari al 28,95%) sono state quelle non superate. La media di respinti nell’Italia Settentrionale è leggermente più bassa (28,65%). I “peggiori” sono i candidati della ex provincia di Gorizia dove la percentuale di test falliti sale a 31,65. Seguono Trieste (30,86) e Udine (30,37%). Nettamente migliori i candidati pordenonesi, dove i test non superati sono stati solo il 23,67%.

Gli esami di teoria.

La nota dolente sono proprio i test scritti per conseguire la patente: qui, su un totale di 20.952 prove, ne sono state fallite 7.635 pari al 36,44% (comunque meglio della media dell’Italia Settentrionale, dove si arriva a 38,33, con il dato peggiore riferito al Trentino Alto Adige, che supera in media quota 41%).

In questo campo, i “meno preparati” sono i triestini (40,10% di respinti); di contro sono ancora i pordenonesi quelli più bravi: a fallire il test, è il 32,65% dei candidati. Nel territorio provinciale udinese, invece, la percentuale sale al 36,35 mentre a Gorizia si arriva al 39,06.

I dati, considerando le patenti di categoria inferiore (A-AM-AS-B-BE-BS), mostrano che gli uomini sono meno preparati delle donne: nel primo caso, infatti, a fallire è il 38,17% dei candidati (ma a Trieste si arriva quasi al 44%); per le donne, invece, la percentuale scende al 34,61 (le goriziane però arrivano al 38,25).

Gli esami di pratica.

Sul fronte della prova di guida, i respinti sono decisamente inferiori: solo il 21,43% ossia 4.474 su 20.876 prove complessive. Il dato però è decisamente superiore alla media dell’Italia Settentrionale, pari al 18,13% di respinti (il peggiore ancora una volta il Trentino Alto Adige, dove il 25% viene bocciato).

Cambiano, però, i risultati rispetto ai vari territori (sempre in riferimento alle ex province): se i pordenonesi si confermano i più ferrati anche alla guida (solo il 14,07% di respinti), la maglia nera spetta agli udinesi dove il 24,51% viene bocciato. Cifra che scende al 23,56 nel Goriziano e al 22,34 nel Triestino.

Ribaltato anche il risultato tra maschi e femmine per le categorie di patente inferiori: nella prova al volante, viene bocciato solo il 19,23% degli uomini (il 12,72 a Pordenone e il 21,97 a Udine). La percentuale sale al 25,43 per quanto riguarda le donne (sempre Udine maglia nera con 29,20% di respinte e Pordenone al top con il 16,16% di bocciate).