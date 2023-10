Il 13enne Nicola Zanier è di Tarcento.

Si chiama Nicola Zanier, ha solo 13 anni, ma è già un piccolo talento: a lui, infatti, è andato il Primo premio assoluto nella Categoria Fiati A al concorso Crescendo 2023 organizzato dall’A.Gi.Mus a Firenze, con un punteggio di 100 su 100.

Il giovane tarcentino si è esibito col sassofono e la giuria del Premio è rimasta talmente colpita dall’alta qualità della sezione fiati da aver istituito un concerto premio: Nicola ha così potuto aprire la stagione concertistica di Firenze al Teatro dell’Affratellamento.

Nicola ha iniziato a studiare musica a sei anni, con la Scuola Euritmia di Povoletto; seguendo le orme del papà musicista, a soli 7 anni ha intrapreso anche lo studio del sassofono, guidato dal maestro Angelo Di Giorgio, con cui attualmente studia.

Nonostante la giovane età, ha partecipato a diverse competizioni nazionali e internazionali, ottenendo ottimi risultati come solista e anche in duo con Camilla Camerotto. Mantenendo un impegno importante con entrambi gli strumenti (sax e piano) nel dicembre 2019 ha tenuto la Prima esecuzione italiana del Concerto per pianoforte n.6 di Alexander Peskanov accompagnata dalla Reana Wind Orchestra da cui inizia non solo una collaborazione musicale con l’autore, ma soprattutto un’amicizia con una nuova realtà artistica oltre oceano.

Il compositore statunitense ha voluto dedicare a Nicola il suo primo concerto per il Saxofono, “Maryland Concerto”, che è stato presentato in Prima assoluta da Nicola al Concorso di Palmanova nel 2021 e successivamente eseguito a New York City accompagnata dall’orchestra del Manhattan.

Nicola, che ama suonare diversi generi musicali, dal classico, al moderno, al jazz, dal 2020 fa parte della banda grande di Reana del Rojale e nel frattempo percorre anche la strada professionale sostenendo gli esami del Conservatorio Statale. Nel 2021 è risultato vincitore assoluto del Concorso Intercontinentale BMTG 2021 nella categoria fiati fino a 14 anni; la particolarità del Premio consisteva in un’esecuzione musicale preso la nota sala da concerto di New York “Carnegie Hall”.