Sottoposto all’alcoltest dai carabinieri.

Certo, è già capitato che i carabinieri beccassero qualcuno in stato d’ebbrezza, ma questa volta non hanno nemmeno dovuto fermarlo per strada: è stato l’uomo a presentarsi direttamente da loro; sottoposto all’alcoltest, presso la stazione di Tarcento, è risultato positivo con un valore cinque volte superiore al limite.

Nella serata di ieri, infatti, un 49enne albanese residente a Pasian di Prato, si è infatti recato alla stazione dell’Arma di Tarcento in auto, ha suonato e ha farfugliato qualcosa. I militari non hanno capito esattamente cosa stesse chiedendo e, visto lo stato in cui era, lo hanno sottoposto all’alcoltest: il test è risultato positivo con un valore di 2,5 (il massimo consentito è 0,5).

E’ stato quindi denunciato, gli hanno ritirato la patente e il mezzo con cui era arrivato è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Per la cronaca, non si è ancora capito come mai si fosse rivolto ai carabinieri.