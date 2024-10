Ingente furto in un’abitazione di Tarcento. La brutta sorpresa per i proprietari al ritorno a casa nella serata di mercoledì 30 ottobre

Brutta sorpresa per una coppia di Tarcento: al rientro a casa, in via I Febbraio 1945, nella serata di mercoledì 30 ottobre, i proprietari hanno scoperto di aver subito un furto.

I ladri hanno usato un piccone – poi abbandonato nel cortile dell’abitazione – per forzare una grata posta a protezione di una delle finestre del seminterrato. Una volta entrati, i malviventi sono riusciti a mettere le mani su un ingente bottino. Hanno rubato contanti per 13mila euro e monili e preziosi per un valore ancora in corso di quantificazione, ma superiore ai 20mila euro.

Scoperta la sgradita visita, i due 50enni hanno chiamato il 112: sul posti i carabinieri di Tarcento e Cividale, che hanno immediatamente avviato le indagini.