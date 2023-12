Il matrimonio 23 anni fa a Tarvisio.

Ventitré anni di grande amore quelli che legano Maria Giovanna Elmi all’ imprenditore friulano Gabriele Massarutto. Un matrimonio, quello della nostra “Fatina” celebrato il 13 dicembre 1993 alle pendici del Monte Lussari, dove la coppia ha pronunciato il fatidico “si” con un abito decisamente off topic : una tuta da sci, a tema con il meraviglioso paesaggio innevato e le basse temperature.

Un quadro romantico, che ritrae la Elmi e l’imprenditore ancora follemente innamorati, nel loro meraviglioso nido d’amore a Tarvisio, dove spesso vanno a fare visita alla coppia cerbiatti e animaletti tipici della fauna montana. Dopo l’annullamento delle prime nozze con Ernesto Hoffman infatti, la soubrette trovò il grande amore che tutt’oggi le continua a regalare emozioni autentiche e talvolta in grado di commuovere i fan più stretti.

Era il 1968 quando Maria Giovanna Elmi iniziò la carriera come “Signorina buonasera” negli studi Rai, lavoro che la accompagnò per ben vent’anni, per poi passare alla conduzione di varie trasmissioni, tra le quali ,quella che nel 1975 le diede il meritato successo: si trattava de “Il Dirigibile” dove , affiancata dal cantante Mal, interpretava il ruolo di “Fata azzurrina”, da qui l’appellativo di “Fatina”, dove all’ interno di un dirigibile venivano ripercorsi usi e costumi dei vari Paesi, in chiave educativa. A 83 anni la Elmi resta uno sei simboli indiscussi della televisione Italiana dove, con animo sempre garbato e gentile, ha saputo fare breccia nei cuori non solo dei grandi, ma anche e soprattutto dei più piccini.