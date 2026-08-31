A Tarvisio la sfida mondiale di organetto e fisarmonica: oltre 60 musicisti in gara

Un campionato mondiale molto particolare arriva a Tarvisio: dal 4 al 6 settembre l’Auditorium J. Kugy ospiterà il 28° Campionato Mondiale di Organetto e Fisarmonica Diatonica, con oltre 60 concorrenti provenienti da diversi Paesi europei.

Gli strumenti diatonici saranno protagonisti di tre giornate di gare, nell’ambito di “Radici”, il festival dedicato alle tradizioni e alla cultura tarvisiana. Le audizioni saranno aperte al pubblico e porteranno sul palco musicisti provenienti da Italia, Austria, Slovenia, Germania, Slovacchia, Francia e Inghilterra.

Tre giorni di sfide a colpi di organetto

Le audizioni cominceranno venerdì 4 settembre alle 15 e proseguiranno per tutta la giornata di sabato e di domenica. I concorrenti saranno valutati da una commissione internazionale composta da musicisti, diplomati ed esperti del settore.

La giornata conclusiva, domenica 6 settembre, sarà dedicata anche alla comunicazione delle graduatorie e alla premiazione dei vincitori, ai quali saranno assegnati i titoli di Campione del Mondo nelle diverse categorie.

Il concorso prevede infatti distinzioni in base alla tipologia di strumento: organetto, fisarmonica diatonica e fisarmonica diatonica plus. Per ciascuna categoria saranno assegnati i titoli Junior, Senior e Over 50.

Le audizioni sono aperte al pubblico

Il campionato non sarà soltanto una gara. Le fasi di concorso potranno essere seguite dal pubblico, offrendo l’occasione di ascoltare musicisti provenienti da diverse tradizioni musicali europee.

All’interno della manifestazione sono inoltre previsti concerti dei vincitori e due riconoscimenti speciali dedicati ai giovani talenti: il premio “Radici” e il premio “Kanaltaler Kulturverein”.

I musicisti selezionati non riceveranno soltanto il riconoscimento, ma avranno anche l’opportunità di esibirsi in un concerto inserito nella programmazione del 2027.

Il campionato è organizzato da A.M.I.SA.D. APS – Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici di Maiolati Spontini, con il sostegno del Comune di Tarvisio, della Regione Friuli Venezia Giulia e del BIM Drava. L’appuntamento si inserisce nel programma di “Radici”, che attraverso musica, cultura e tradizioni racconta il patrimonio della Valcanale.