Il 3 e 4 gennaio torna Camporosso Racconta.

Prenderà il via il 3 gennaio l’edizione invernale della rassegna letteraria Camporosso Racconta, organizzata e promossa dal Consorzio Agrario Vicinia di Camporosso in Valcanale. È un’opportunità, in un’epoca dominata dalla frenesia e dalla tecnologia, per unire la bellezza della cultura alla forza rigenerante della natura. La partecipazione della comunità e la sinergia con altre associazioni locali fanno di Camporosso Racconta un momento di condivisione, di incontro e di festa. L’evento è nato nel 2023 dall’idea di due giornaliste, Emily Menguzzato (originaria di Camporosso) e Ilaria Romanzin (triestina) che curano la rassegna e sono accomunate dall’amore per la lettura e per il territorio. La rassegna, infine, vuole suggellare il legame storico e turistico tra Camporosso e Trieste.

“A Camporosso proviamo a raccontare semplicemente molto di quello che sta alla base di ogni libro, l’anima degli autori, le loro storie, le loro emozioni. La ragione risiede anche nelle antiche origini di Camporosso, da sempre punto di passaggio fra la cultura mediterranea e quella mitteleuropea. Siamo dunque lieti di promuovere e sostenere Camporosso Racconta e di riproporlo anche nella sua veste invernale“, commenta Maurizio Lattisi, presidente del Consorzio Agrario Vicinia Camporosso.

Gli incontri invernali riprenderanno il tema “Il viaggio insolito” dell’edizione estiva, che ha visto tra gli ospiti Maria Cuffaro, Fausto Biloslavo, Paolo Aleotti e Giulia Corsini.

Il programma.

Venerdì 3 gennaio 2025

Ore 17.15 Nel clima invernale la bellezza della natura imbiancata si mescola alle tradizioni natalizie, facendo sentire ogni visitatore parte di una magia. E dunque chi se non Harry Potter può essere protagonista della prima conversazione? Trucchi e retroscena saranno svelati da Massimo Battista, autore della prima bibliografia completa di tutte le opere di J.K. Rowling pubblicate in Italia (“Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling” edito da Salani) e titolare della libreria Zeno Bandini di Trieste. Modera Ilaria Romanzin.



Ore 18.00 Il pomeriggio proseguirà con Maurizio Bait, giornalista e scrittore di frontiera, che è nato a Trieste ma vive a Valbruna. Bait è un profondo conoscitore del territorio e presenterà il suo libro “Alpi d’Oriente, storie di uomini, donne, animali e foreste” (Ediciclo editore). Dialogherà con lui con Francesco De Filippo.



Concluderà la prima giornata un incontro con l’artista artigiano locale Ennio Veluscek.

Sabato 4 gennaio 2025

Ore 17.00 La presentazione del magazine turistico IES Trieste lifestyle n. 27 aprirà la seconda giornata di CamporossoRacconta invernale, con Federico Prandi e Emily Menguzzato. Il numero speciale prende ispirazione dalla mostra dedicata a Raffaella Carrà “Com’è bello da Trieste in giù”, visitabile fino al 16 febbraio negli spazi del Magazzino 26 del Portovecchio di Trieste (Comune di Trieste e Prandicom).



Ospite speciale sarà Maria Giovanna Elmi, intervistata da Ilaria Romanzin per il numero 27.



ore 18.00 Toni Capuozzo, giornalista e scrittore, inviato di guerra del gruppo Mediaset in ex-Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan, presenterà il suo ultimo libro “Vite di confine” (edizioni Biblioteca dell’immagine). Cristiano Degano modererà l’incontro.