Il concerto di Vasco allo stadio di Udine è praticamente sold out.

Neanche il tempo di mettere in vendita i biglietti ed è già record: il Vasco Live 2026 è praticamente sold out, comprese le due date di Udine. Oltre 350mila biglietti venduti in appena due ore, una risposta che non sorprende più di tanto quando si parla di Vasco Rossi, ma che continua comunque a impressionare per la sua forza travolgente.

Proprio Udine sarà una delle cinque città italiane a ospitare l’attesissimo tour, con due date evento il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium. Un doppio appuntamento che si preannuncia carico di energia, passione e partecipazione da tutta la regione e anche oltre i confini nazionali.

Il legame tra Vasco e il suo pubblico è qualcosa che sfida il tempo e le mode. Quello che si prepara a scendere in campo nel 2026 è un vero e proprio rito collettivo, che coinvolgerà le piazze e gli stadi italiani in un’unica, immensa celebrazione del rock. In cinque anni, i concerti di Vasco hanno sfiorato i 3 milioni di spettatori, numeri da capogiro che confermano lo status di icona vivente del rocker di Zocca.

“Sono dati folgoranti – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia -. Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. VASCO LIVE in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti”.

Le tappe previste sono dieci, distribuite in cinque città: Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e, appunto, Udine, che rappresenta l’unica data nel Nord-Est del tour. Una scelta che premia la città friulana, già protagonista in passato di grandi eventi musicali e sempre più presente nei calendari delle tournée nazionali.