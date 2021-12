Annullati la storica fiaccolata del Lussari e lo Snow Rugby.

Ci avevano sperato fino alla fine, ma visto il decreto di governo del 24 dicembre, alla fine gli organizzatori della Fiaccolata sul monte Lussari hanno dovuto annullare l’evento. L’Unione Sportiva Camporosso ha comunicato di recente infatti la cancellazione dell’evento relativo alla Fiaccolata del Lussari previsto per il 1° gennaio 2022.

“La gestione della pandemia ci sta richiedendo sforzi che non avremmo mai immaginato e il forte senso di civico che contraddistingue tutti i componenti della nostra Unione Sportiva ci guida in questo tragitto ponendo sempre la salute della popolazione al primo posto – afferma Damiano Matiz, presidente dell’Us Camporosso – speriamo di poterci ritrovare il 1° gennaio 2023 con la voglia e la possibilità di festeggiare il nuovo anno come da nostra tradizione”.

Rimandato lo Snow Rugby.

Il Covid ha bloccato anche lo Snow Rugby di Tarvisio e costringe la macchina organizzativa a rimandare l’evento al 2023. Come per la Fiaccolata sul Lussari, anche in questo caso le ultime direttive governative hanno messo in difficoltà il gruppo di lavoro dello Snow Rugby. Dopo tanti tentativi di resistere, gli organizzatori hanno dovuto prendere atto delle troppe difficoltà, pensare al bene dei giocatori e, quindi, rinviare l’evento per il secondo anno consecutivo.

“Ci abbiamo provato a portare a termine questa decima edizione – commenta Alberto Stentardo, organizzatore dell’evento – alla fine, però, abbiamo dovuto prendere atto delle grandi difficoltà del momento e mettere come sempre davanti la salute dei giocatori. Per il secondo anno dobbiamo fermarci, ma si tratta solo di un arrivederci. La speranza è di uscire da questa pandemia e, nel 2023, di fare un’edizione dello Snow Rugby di Tarvisio davvero indimenticabile“.

L’edizione di quest’anno sarebbe stata storica per lo Snow Rugby. I 10 anni della kermesse rugbistica sulla neve infatti contava già 41 squadre accreditate per la manifestazione tarvisiana, un numero che l’avrebbe qualificata come il torneo seniores di rugby più grande d’Italia e uno dei più coinvolgenti d’Europa.

(Visited 171 times, 171 visits today)