Lavori sul cavalcavia, lo svincolo della A23 chiuso per 3 notti

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dal confine di stato.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi:

i veicoli leggeri potranno proseguire sulla A23 verso Udine e uscire alla stazione di Pontebba, al km 94+400, immettersi poi sulla SS13 Pontebbana in direzione di Tarvisio e raggiungere le località di interesse;

i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio A2 Zollamt Arnoldstein, in territorio austriaco, fino alla riapertura della stazione.