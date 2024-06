La Coppa del Mondo di softball sbarca a Castions di Strada

In Friuli la fase finale della XVII Coppa del Mondo di softball.

La fase finale della XVII Coppa del Mondo di softball sbarca a Castions di Strada dal 15 al 20 luglio, organizzata dalla World baseball softball confederation con la collaborazione della Federazione italiana baseball softball (Fibs).

“La Coppa del Mondo di softball, che sarà ospitata dal diamante di Castions di Strada, rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale – ha spiegato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedrig – . La nostra Regione investe molto nella promozione dello sport a tutti i livelli sia perché può garantire grandi ritorni in termini di visibilità ma anche perché è fondamentale per mantenersi in buona salute, rafforzare il senso di comunità e riaffermare quei valori che sono determinanti per formare cittadini migliori”.

“Vanno ringraziati gli organizzatori per aver scelto la nostra regione per questa importante manifestazione che per la prima volta in assoluto si tiene in Italia – ha sottolineato Fedriga -. Il softball è una disciplina praticata e seguitissima in molte aree del pianeta. Da un punto di vista promozionale è strategico puntare su eventi come questo di respiro globale”. Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che si tratta del quarto sport più diffuso al mondo per numero di praticanti e che il Friuli Venezia Giulia e Castions di Strada hanno saputo battere la concorrenza di piazze molto prestigiose come Dublino, Barcellona e Dallas.

“Per l’amministrazione regionale è importante sostenere anche i centri più piccoli del Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto il governatore -. Siamo certi che Castions di Strada saprà accogliere al meglio le atlete e gli staff degli otto Paesi che si contenderanno la Coppa del Mondo“.

Il girone dell’Italia.

L’Italia è nello stesso girone di formazioni fortissime come Canada, Cina e Stati Uniti. Nell’altro gruppo sono state inserite invece Australia, Paesi Bassi, Porto Rico e Giappone, quest’ultima tra le favorite per il titolo finale. Le azzurre giocheranno il primo match contro la Cina lunedì 15 luglio alle ore 20.30 subito dopo la cerimonia d’apertura.

La macchina organizzativa sta lavorando a pieno regime per garantire la perfetta riuscita del torneo che sarà seguito in diretta da prestigiosi network televisivi internazionali. Durante la presentazione è stato evidenziato inoltre che il 65% dei biglietti già venduti è stato prenotato da tifosi di questa disciplina provenienti in particolare da Stati Uniti, Australia, Giappone e Paesi Bassi.