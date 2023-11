Allerta meteo a Tarvisio: “Uscite solo in caso di necessità”

L’ordinanza del sindaco di Tarvisio contro il maltempo.

L’invito che arriva dal sindaco Renzo Zanette è direttamente di evitare di uscire di casa se non per motivazioni imprescindibili: d’altronde, le previsioni dicono che la montagna sarà una delle zone maggiormente colpite dal maltempo e così il primo cittadino di Tarvisio ha emanato un’ordinanza ad hoc.

dato il rischio idrogeologico e la preoccupazione per fiumi e torrenti, quindi, Zanette ha ordinato alla cittadinanza “di evitare dalle 12 del 2 novembre alle 24 del 3 novembre, spostamenti non necessari, sosta e assembramenti in luoghi pubblici o privati dove ci possa essere rischio idraulico, e di non uscire di casa se non per lavoro o effettiva necessità, evitando sottopassi e strade vicine ai corsi d’acqua”.

Allo stesso tempo, sono chiusi tutti i servizi educativi, i centri di aggregazione e gli impianti sportivi comunali e sono anche sospese tutte le manifestazioni pubbliche di ogni genere previste per oggi e per domani.