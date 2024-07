La mucca è stata salvata con l’elicottero.

Nella mattinata del 20 luglio 2024 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio (UD), nella quale erano presenti operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportata da Drago, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, e intervenuta nelle vicinanze della Malga Lussari a Tarvisio(UD) per soccorrere una mucca incinta che era scivolata in una zona impervia finendo in un dirupo dal quale era impossibilitata ad uscire.

Il personale SAF della squadra ha raggiunto il bovino e dopo averlo portato in una zona idonea al recupero ha bendato la mucca, che era gravida, e poi la ha sistemata in un apposito imbrago che è stato agganciato all’elicottero che ha provveduto a trasportare l’animale, che pesava circa 700 chili, fino alla Malga Lussari dove, una volta liberato dall’imbrago, è stato visitato da un veterinario e riconsegnato ai proprietari.

Il video.