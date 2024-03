La palazzina Eyof passa dalla Regione al Comune di Tarvisio. L’edificio, affacciato all’Arena Paruzzi e al campo da golf, entra nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale che intende valorizzarlo come luogo per eventi e struttura a servizio dei turisti.

“Oggi festeggiamo un’operazione portata avanti a tempi di record nonostante le tante difficoltà determinate dalla congiuntura economica che ha gravato soprattutto sulle opere pubbliche – ha commentato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante – . Da oggi questa struttura trova nuova vita passando al Comune che può farne un luogo multifunzionale a beneficio dei cittadini e dello sviluppo turistico“.

“Sono orgogliosa di essere qui e di veder realizzato un percorso avviato nella precedente legislatura che compie una degli obiettivi strategici per la Regione: promuovere e investire sull’attrattività del territorio, sul turismo lento, su servizi e infrastrutture che vadano a beneficio anche dei cittadini” ha aggiunto Amirante.

La palazzina Eyof di Tarvisio.

L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante con il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette durante la visita per la consegna della palazzina Eyof

La struttura si sviluppa su due piani per 415 metri quadrati. Al piano terra si trovano uffici gare, infermeria, uffici anti-doping, spogliatoi, servizi igienici e docce, centrale termica e locali tecnici. Al primo piano è collocata la sala stampa con una serie di postazioni attrezzate lungo una vetrata di grandi dimensioni affacciata sulla pista. Completano i locali un angolo interviste, l’area ristoro e il vano per le attrezzature multimediali. A disposizione della stampa anche un maxi schermo per la visione in diretta delle gare. L’edificio, come ha riferito il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette, è già utilizzato anche per eventi pubblici sai da parte del Comune che delle associazioni locali.