La piazza si trasforma in un grande giardino, torna Tarvisio in fiore

La nuova edizione di Tarvisio in Fiore.

Tutto è pronto per la decima edizione di “Tarvisio in fiore Expò e Gusto“, mostra mercato di piante, fiori, articoli di giardinaggio e artigianato che si terrà dal 12 al 14 maggio nel centro della cittadina montana, tra Piazza dell’Unità e via Roma.

Promossa da Flash S.r.l. in co-organizzazione con il Comune di Tarvisio, la manifestazione ha per protagonista assoluto il suo simbolo per eccellenza, il fiore e, accanto, naturalmente, anche piante e creazioni artigianali e artistiche. Ma anche artigianato e oggettistica a tema.

L’evento di primavera dedicato al settore florovivaistico è a ingresso libero e porterà nella cittadina espositori da varie regioni italiane che per tre giorni trasformeranno il centro cittadino in un allegro e profumatissimo giardino. Si potranno trovare tantissimi tipi di piante per arredare la propria casa e giardino, orto, balcone o terrazzo oltre a concimi speciali, quadri con soggetto floreale, foulard in fibra di bambù, creazioni artigianali in cuoio e in stoffa, bigiotteria artigianale, pietre dure e lampade di sale. Una speciale sezione sarà dedicata al Gusto con dolci, cioccolato e prodotti tipici, olio d’oliva e miele direttamente dalle aziende agricole produttrici.

Gli espositori, produttori e venditori saranno ogni giorno, dalle 9 alle 20, a disposizione del pubblico per offrire consigli utili e preziose informazioni per la cura delle piante. Il tutto, immerso in una coreografica scenografia di aiuole e giardini che costituirà per la città un’ulteriore occasione di valorizzazione e richiamo turistico, favorendo anche l’attività dei vicini negozi e degli esercizi della zona. L’apertura della manifestazione è fissata per venerdì 12 maggio alle ore 9.00