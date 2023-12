Secondo l’indagine di Altroconsumo la settimana bianca più economica è a Tarvisio.

E’ Tarvisio la metà più conveniente dove trascorrere una settimana bianca. E’ questo quello che emerge dall’indagine di Altroconsumo che ha scelto sette rinomate destinazioni sciistiche. L’ analisi si è concentrata su una coppia di adulti durante la settimana di Capodanno, considerando soggiorno, skipass, e viaggio in auto da varie città italiane. Da Tarvisio a Cortina d’Ampezzo, passando per Bormio, Madonna di Campiglio, Vigo di Fassa, Courmayeur, e Champoluc.

Tarvisio, la più economica.

I risultati dell’indagine indicano che, per chi cerca un’opzione più economica senza rinunciare alla qualità dell’esperienza, Tarvisio si rivela la scelta più conveniente. Con una spesa media di 1.595 euro per una coppia, offre un risparmio significativo rispetto alla media delle sette destinazioni prese in considerazione.

Cortina d’Ampezzo: il lusso ha un prezzo

Dall’altra parte, Cortina d’Ampezzo si conferma come la meta più costosa, con una media di 4.566 e un aumento del 46% nei costi dell’alloggio rispetto all’anno precedente. Sebbene possa vantare una delle esperienze sciistiche più esclusive, il suo prezzo elevato potrebbe scoraggiare alcuni sciatori.

La classifica:

Tarvisio (Friuli Venezia Giulia) – 1.595 euro.

Bormio (Lombardia) – 2.553 euro.

Madonna di Campiglio (Trento) – 4.566 euro.

Vigo di Fassa (Trento) – 2.306 euro.

Courmayeur (Valle d’Aosta) – 2.512 euro.

Champoluc (Valle d’Aosta) – 2.235 euro.

Cortina d’Ampezzo (Veneto) – 4.566 euro

Il soggiorno

L’indagine ha evidenziato che il costo del soggiorno incide notevolmente sul budget complessivo. Ad esempio, a Bormio, il costo dell’alloggio in hotel si attesta intorno ai 1.964 euro, mentre optare per un Bed and Breakfast può significare risparmiare fino al 63%.

Viaggio: un fattore spesso trascurato

I costi di viaggio, sebbene contribuiscano solo per circa il 5% dei costi totali, possono variare notevolmente a seconda della città di partenza. La distanza tra le località sciistiche e le città di provenienza ha un impatto significativo sui costi di trasporto.

Una settimana bianca per tutte le tasche

La scelta della destinazione può fare la differenza, con una spesa media che oscilla tra poco meno di 1.600 euro a oltre 4.500 euro per una settimana per due persone.