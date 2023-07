Gli Skunk Anansie si sono esibiti oggi ai Laghi di Fusine.

Dici Skunk Anansie e l’immagine che ti si proietta in testa è lei, Skin, soave, energica e sempre sul pezzo, a braccetto con i suoi compagni di viaggio: Cass Lewis, bassista, Mark Richardson, batterista e Ace, chitarrista; e la loro musica, che non invecchia mai, ieri pomeriggio ha riempito il meraviglioso scenario dei Laghi di Fusine, dove si sono esibiti in acustico come ospiti, per la prima volta, del No Borders Music Festival.

Sono state 4.000 le persone che hanno atteso l’entrata in scena di questo vero e proprio pezzo di storia, un pubblico trasversale, che parte dai fan storici fino ad arrivare ai bambini: la scaletta inizia con Because of You, passando per I Can Dream e I Hope You Get To Meet Your Hero. Ma il tocco di maestria ed eleganza entra con la FVG Orchestra, che si siede alle spalle degli Skunk Anansie ed inizia a suonare con loro Infidelity. Non mancano i grandi classici, sempre in chiave acustica, che la gente si aspettava come Weak e I Belived In You.

Bellissima la chiusura del concerto con il basso di sottofondo e Skin che presenta e ringrazia tutti gli artisti sul palco, orchestra compresa, per poi chiudere in stile con i brani Hedonism e Charlie Big Potato. Il No Borders Music Festival 2023 prosegue oggi domenica 23 luglio alle ore 14:00 con il concerto in acustico ai Laghi di Fusine degli Mika.