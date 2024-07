I due soccorritori della Guardia di Finanza sono precipitati un anno fa.

A un anno dalla morte, la Guardia di Finanza di Udine ha ricordato il sacrificio dei giovani soccorritori, finanzieri del Soccorso Alpino, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione, rispettivamente di 30 e di 28 anni, che hanno perso la vita in servizio, mentre erano impegnati in una attività addestrativa nella zona dei Laghi di Fusine, sulla parete Nord del Piccolo Mangart di Coritenza, lungo la via alpinistica “Piussi”.

La mattina del 29 luglio 2024, nel piazzale antistante alla Compagnia della Guardia di Finanza di

Tarvisio, è stato inaugurato il monumento in memoria dei due militari. L’evento si è svolto alla presenza dei genitori e dei familiari dei Finanzieri Paroni e Pacchione e, per le Fiamme Gialle, del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale, Gen. C.A. Carmine Lopez, e del Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia, Gen. D. Giovanni Avitabile.

Sono intervenute le Autorità provinciali e locali, civili e militari, i sindaci della Val Canale e di Montereale Valcellina, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle altre associazioni d’arma e di polizia, nonché gli Enti del soccorso, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e C.N.S.A.S.. Il Cappellano Militare, don Albino D’Orlando, ha celebrato il rito della benedizione e una preghiera per i caduti.

Il monumento inaugurato è opera dell’artista bulgaro Zdravko Zdravkov, che lo ha realizzato durante il 26° Simposio Internazionale di Scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia. La scultura è stata donata alla Guardia di Finanza dal Circolo Culturale “Il Faro” con sede a Vergnacco, nel comune di Reana del Rojale.

Nel corso della cerimonia militare, il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha portato i saluti della

comunità locale, che lo scorso anno è stata profondamente colpita dalla tragica scomparsa dei due giovani Finanzieri, molto conosciuti e apprezzati. A seguire, il Comandante Interregionale, Gen. C.A. Carmine Lopez, ha espresso la vicinanza di tutta la Guardia di Finanza ai familiari dei finanzieri Paroni e Pacchione, rinnovando il ricordo del loro impegno e della loro profonda dedizione al servizio.

L’inaugurazione della mattina si è chiusa con alcuni canti di montagna intonati dai cori “Voci nell’aria” di Chiusaforte e “Prime Tôrr” di Gemona del Friuli. La commemorazione è proseguita nel pomeriggio della medesima giornata.

I militari del Soccorso Alpino di Tarvisio e di Tolmezzo con i loro Comandanti hanno, infatti, voluto ricordare i colleghi morti lo scorso anno con una seconda cerimonia tenutasi alla presenza dei genitori e dei più stretti congiunti di Pacchione e Paroni. I due giovani sono stati ricordati con lo scoprimento di una targa a loro dedicata nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’incidente, alla base della parete Nord del Piccolo Mangart di Coritenza.

Il sacrificio dei finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione testimonia i rischi e le fatiche che i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono quotidianamente chiamati ad affrontare, con professionalità e coraggio, per la salvaguardia della vita umana in montagna e nei luoghi innevati e impervi.