La raffica di segnali stradali abbattuti a Tavagnacco.

Qualcuno potrebbe cominciare a chiamarla “l’aiuola stregata”. Per l’ennesima volta in pochi mesi, infatti, il cartello stradale che ci campeggia (o per meglio dire, campeggiava) sopra è stato abbattuto.

Succede a Tavagnacco, nella zona della farmacia comunale. I residenti sono stati svegliati di soprassalto nella notte tra venerdì e ieri da un forte rumore: quello, appunto, del segnale mandato in frantumi.

Secondo gli abitanti, sarebbe il sesto abbattimento o danneggiamento in quel tratto in pochi mesi. Insomma, o per la posizione infelice, o per qualche altro motivo, quell’aiuola spartitraffico di Tavagnacco sembra un po’ sfortunata.

(Visited 370 times, 370 visits today)