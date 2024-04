Un angolo di Sicilia in Friuli: il nuovo bar di Tavagnacco (che vi ripara anche la bici)

A Tavagnacco ha aperto il bike bar Gira Vota e Furrìa.

Stanchi dopo una corsa in bici? Ci si può fermare per una tappa al nuovo bar che ha aperto recentemente a Tavagnacco (in via Matteotti, davanti alla chiesa), dove magari, mentre si beve un caffè o si gusta un cannolo, ci si può anche far riparare la due ruote.

Il locale si chiama Gira Vota e Furrìa e, come spiega la titolare Sofia Randone, è un bike bar: “Da dove nasce l’idea del bike bar? Dal sogno di legare lo sport e il cibo, che da sempre hanno il potere di unire le persone. Saranno, quindi, benvenuti coloro che dopo una pedalata hanno bisogno di ricaricare le energie attraverso un buon pasto; coloro che hanno il piacere di bere un buon caffè; chi cerca una gustosa colazione; chi vuole consumare un pasto veloce; chi desidera un aperitivo abbondante; chi desidera semplicemente intrattenersi per una chiacchierata. Il locale, inoltre, offrirà assistenza di riparazione alle vostre biciclette e un punto di ricarica eBike“.

Il bar propone specialità siciliane (tra cui i famosissimi cannoli, ma anche taglieri di affettati, formaggi e conserve siciliane, arancini e una vasta selezione di dolci tipici della regione Sicilia) che si possono degustare, ma anche comprare: insomma, un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici dell’isola, restando in Friuli. D’altronde, le origini del locale si capiscono già dal nome: Gira volta e furrìa, infatti, è un modo di dire siciliano che indica una particolare situazione in cui, dopo molte peripezie, ci si ritrova al punto di partenza.