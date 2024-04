Comuni “amici delle bici”: in Friuli ce ne sono solo tredici

La classifica dei Comuni Ciclabili 2024 della Fiab.

Nella nuova edizione 2024 dei Comuni Ciclabili della Fiab sono solo 13 i municipi del Friuli Venezia Giulia che risultano “amici della bicicletta” e quasi tutti si trovano nella Destra Tagliamento.

Da sette anni, infatti, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta assegna i riconoscimenti dopo un’analisi sulle politiche messe in atto dalle amministrazioni locali per favorire la cosiddetta mobilità lenta, quella, appunto, sulle bici. Comuni Ciclabili FIAB valuta infatti il grado di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, un strumento utile ai cittadini e ai turisti.

Nella nostra regione, i Comuni “amici delle biciclette” in Friuli sono: Pordenone (unico capoluogo), Azzano Decimo, Barcis, Montereale Valcellina, Porcia, Sacile, Pasiano di Pordenone, Maniago, Caneva, Turriaco e Grado per la provincia di Gorizia, Lignano Sabbiadoro e Gemona del Friuli per quella di Udine.

Ad oggi sono ben 180 le città italiane su cui sventola la bandiera gialla di Comune Ciclabile, che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Sei i parametri di riferimento: tasso di motorizzazione, cicloturismo, ciclabili urbane, comunicazione, governance e moderazione velocità/traffico.

Pordenone conferma anche quest’anno il risultato (4 bike smile), grazie al raddoppio della superficie a Zona 30 con l’inserimento di elementi di moderazione di velocità (come le intersezioni rialzate sulle strade di scorrimento rimaste a 50 km/h) e al minor numero di eventi motoristici patrocinati. Un risultato ottenuto grazie al lavoro degli Uffici e alla collaborazione con le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile, FIAB Aruotalibera e Piccoli Passi con i progetti Pedibus.

Il prossimo obiettivo del Comune riguarda l’implementazione del servizio di bikesharing, la creazione di nuove strade scolastiche, piste e corsie ciclabili, l’organizzazione di un sistema di marcatura delle biciclette per ridurre il timore di furto e la realizzazione della segnaletica nel tratto cittadino della ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare), che collega il passo del Moncenisio con Trieste.

Tra gli altri Comuni Ciclabili della regione, spicca Grado, con il punteggio massimo di 5 bike smile (e un punteggio di 4 su 5 sulla ciclabili urbane e di 5 su 5 sul cicloturismo) mentre Lignano si ferma a 3 bike smile (con 3 punti su 5 sia per cicloturismo sia per ciclabili urbane). Da sottolineare anche la performance di Gemona che ha migliorato il suo punteggio, passando da 2 a 3 bike smile.