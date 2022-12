A Tavagnacco, lo spettacolo di una casa addobbata per Natale

C’è chi non sopporta le festività e chi invece le ama in maniera viscerale: capita così anche per il Natale, che evidentemente piace molto agli abitanti di questa casa di Tavagnacco.

L’abitazione, infatti, è stata addobbata con uno spettacolo di luminarie e allestimenti, che incanta chi ci passa davanti, riempiendo gli occhi di stupore: sembra quasi una villetta uscita da una fiaba.

Lucette sulle recinzioni, lucette a cascata e a tratteggiare rami, siepi e finestre; stelline e stelle comete, Babbi Natale di diversa misura e un cartello che augura buone festività in varie lingue. Impossibile non rimanere colpiti e affascinati da questo profluvio di luci, che rendono la casa un luogo incantato.