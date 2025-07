Il ricco bottino dell’Asu a Ginnastica in Festa.

Si è conclusa con grande soddisfazione la partecipazione dell’Associazione Sportiva Udinese a “Ginnastica in Festa 2025 – Summer Edition”: l’importante manifestazione nazionale che si è tenuta a Rimini e che ha coinvolto migliaia di giovani atlete e atleti provenienti da tutta Italia.



Le ginnaste e i ginnasti dell’ASU si sono distinti in tutte le discipline e categorie in cui hanno gareggiato, conquistando complessivamente 6 medaglie d’oro e 4 medaglie d’argento e 2 di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti di rilievo che confermano l’alto livello tecnico della società friulana: “Siamo estremamente orgogliosi di ogni singolo atleta che ha rappresentato l’ASU in questa edizione estiva di Ginnastica in Festa – ha dichiarato il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta –. Ogni esercizio, ogni traguardo, ogni emozione condivisa in pedana racconta mesi di impegno, dedizione e amore per la ginnastica. Questi risultati, al di là delle medaglie, sono il frutto del lavoro di squadra tra atleti, tecnici e famiglie. A tutti va il nostro più sentito ringraziamento”.

Ginnastica ritmica.

Nella ginnastica ritmica, tra le protagoniste assolute c’è stata Stella Iacumin, che nella categoria J2 Livello LE ha conquistato ben tre ori: nell’all around, al cerchio e al nastro, primeggiando su 89 partecipanti. Altrettanto brillante la prestazione di Cristina Fabro, che ha chiuso sesta nell’all around, ma ha ottenuto il titolo nazionale alle clavette nella stessa categoria. Tra le allieve, Nicole Efros ha raggiunto il podio alle clavette, mentre Chiara Bernardis si è distinta con due importanti finali, classificandosi quarta alle clavette, nona alla palla e sesta nell’all around. Argento alle clavette, nella categoria LB1 allieve 3, anche per Chiara Francovigh. Ha preso parte con determinazione anche Greta Martinuzzi, che nel livello LB1 (categoria A4) ha centrato la finale al nastro con il sesto punteggio su oltre duecento ginnaste. Da segnalare anche le prestazioni positive di Elena Pilosio (LD S3) e Chiara Mariella (LB1 allieve 2).

Ginnastica artistica femminile.

Ottimi i risultati anche per la ginnastica artistica femminile, che ha visto in gara ben 34 atlete ASU. Un gruppo eterogeneo per età ed esperienza, unito dalla passione per questo sport. Nelle gare a squadre, il miglior piazzamento è arrivato dalla formazione Allieve LD Avanzato, con Agata Moreale, Sofia Capula, Ludovica Oleotto e Melani Velasquez ha centrato un ottimo terzo posto. Bene anche la squadra LB Avanzato Junior/Senior, con Silvia Scarfagna, Federica Tecilla, Ginevra Schiavon e Beatrice Da Ros, che ha concluso quinta su 28 team. Nei concorsi individuali, si sono messi in luce Ginevra Schiavon, vice campionessa nazionale LC Base (Junior 2), e Matilde Pascolini, quinta classificata in LD Base (Junior 2). Da segnalare anche le eccellenti prestazioni nelle categorie individuali LA e LB Avanzato: Amelia Sgobino è diventata campionessa nazionale (Allieve 2), seguita dalla vice campionessa Sofia Gelsomino. L’argento è arrivato anche per Elisabeth Morini (Allieve 2), mentre Aurora Dreossi ha sfiorato il podio nella LC Base, chiudendo quarta su cento partecipanti. Quarto posto anche per Ottavia Zannier (LD avanzato jr2). Sofia Capula, inoltre, ha concluso quinta nella LD Avanzato Allieve 5.

Ginnastica artistica maschile

Anche la ginnastica artistica maschile ha regalato grandi soddisfazioni: nelle competizioni individuali Mattia Monte ha conquistato il titolo di campione nazionale nella categoria LC Allievi 1, mentre Gabriele Perrone si è classificato quinto tra gli Junior della stessa categoria. Nelle gare a squadre, la formazione LC Allievi composta da Tommaso Silvestri, Edoardo Di Benedetto, Massimo Lentini, Mattia Monte, Diego Corazza, Tommaso Sfiligoi, Edoardo e Tommaso Sfiligoi ha raggiunto la quarta posizione, sfiorando il podio.

Per l’ASU si chiude così una nuova edizione di Ginnastica in Festa. Il bilancio sportivo è positivo, confermando come la polisportiva friulana sia una realtà ormai consolidata nel panorama ginnico nazionale.