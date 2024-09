“L’acqua è contaminata”: finto tecnico dell’acquedotto deruba un anziano

La truffa del finto tecnico.

Ha suonato al campanello e si è spacciato per un finto tecnico dell’acquedotto; con la scusa di un problema di contaminazione dell’acqua, ha convinto un uomo di 85 anni a farlo entrare in casa. Una volta dentro, però, si è fatto consegnare con una scusa il denaro e i monili in oro. La truffa, ai danni di un signore di Tavagnacco, è stata messa in atto questa mattina ed è valsa al malfattore circa 13mila euro. L’anziano una volta resosi conto di essere stato truffato ha chiamato i carabinieri che ora si occupano delle indagini.