Incidente a Feletto Umberto, auto si ribalta all’incrocio

Incidente tra furgone e auto questa mattina a Feletto Umberto.

Incidente questa mattina a Feletto Umberto. Intorno alle 8 e 30 si sono scontrati un furgone e un’auto in prossimità dell’incrocio tra via 24 Maggio, via Tito Livio e via Cincinnato. Dopo l’impatto la vettura si è ribaltata.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla persona coinvolta. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, evitando ulteriori rischi per la circolazione o per i residenti. Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per determinare le cause dell’accaduto.