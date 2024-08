Si è spenta a 86 anni Rosina Giacomini, anima dell’associazione Pentalux impegnata per i bimbi africani

Tavagnacco piange per la scomparsa, a 86 anni, di Rosina Giacomini, una vera anima della comunità, sempre pronta a impegnarsi nelle attività di volontariato. Infermieria in pensione, era diventata una colonna portante dell’associazione Pentalux che, dal 2002, si occupa di portare aiuti in due zone dell’Africa, il Burkina Faso e l’Algeria, dove si trovano i campi profughi Saharawi.

Il sodalizio, infatti, è dedicato a Maurizio Chittaro, il figlio di Rosina, morto giovanissimo in un tragico incidente stradale nel 1983. Rosina, assieme al marito Giuseppe, scomparso nel 2020, era sempre stata in prima linea e, da quando i bambini Saharawi erano arrivati a Tavagnacco per trascorrere un periodo di serenità d’estate, la coppia si era data da fare per la riuscita di molti progetti solidali, soprattutto in ambito sanitario.

Ma Rosina, come detto, era anche molto attiva nella sua comunità: era un contralto nel coro ‘Chei dai sparcs’ di Tavagnacco e, fino a pochi anni fa, era impegnata con la Pro Loco, in particolare in occasione della tradizionale festa degli asparagi.

I funerali si terranno venerdì 9 agosto, alle 11, nella Chiesa di Tavagnacco, partendo dalla Casa Funeraria Mansutti Tricesimo.