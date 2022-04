Prendono il sole sul tetto di una casa a Colugna incuranti dei pericoli

Dei giovani si sono messi sul tetto di una casa a prendere il sole.

Hanno pensato bene di prendere il sole sdraiati sul tetto di casa. Un gruppo di ragazzi è stato avvistato, nel primo pomeriggio di oggi sdraiati sulle tegole di un’abitazione di Colugna, frazione del comune di Tavagnacco.

Un gesto che forse potrebbe far sorridere qualcuno, dall’apparenza superficiale, ma che nasconde evidenti pericoli. E’ facile infatti perdere l’equilibrio e scivolare. Basti pensare che anche il personale esperto che va sul tetto per lavoro, come ad esempio gli antennisti, prendono sempre opportune precauzioni per evitare infortuni che, in alcuni casi, si potrebbero anche trasformare in tragedie. Sono stati così avvertiti i carabinieri.

(Visited 942 times, 942 visits today)