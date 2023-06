Riapre Conad di Tavagnacco e diventa Spesa Facile: “Zero promozioni, prezzi bassi tutti i giorni”

Riapre il Conad di Tavagnacco.

Niente promozioni a tempo e prezzi bassi tutti i giorni, tutto l’anno, con la garanzia delle grandi marche e la qualità del marchio Conad: diventa “Spesa Facile” il superstore Conad di Tavagnacco, in via Nazionale 127, che riapre giovedì 15 giugno alle 9.

La breve cerimonia di inaugurazione avverrà prima dell’apertura, alla presenza del sindaco Giovanni Cucci, dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad Luca Panzavolta e del parroco che impartirà la benedizione.

La riapertura.

Lo Spesa Facile dà lavoro a un’ottantina di persone e ha una superficie complessiva di vendita di oltre 3mila metri quadri. All’interno il cliente è accolto da un ambiente moderno e accogliente, dove trovare tutto quello che serve per la spesa settimanale: il reparto carni, la pescheria servita al banco, la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Come sempre Conad riserva grande attenzione alle referenze del territorio friulano, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi.

Lo Spesa Facile mette a disposizione numerosi servizi, tra cui 9 casse tradizionali, 4 casse self, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20,30.

Il formato Spesa Facile.

“Siamo orgogliosi di rappresentare in Friuli Venezia Giulia il marchio Conad— afferma Luca Panzavolta, amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati —. Il formato “Spesa Facile” determina l’abbandono delle offerte promozionali a tempo e segna il passaggio ad un piano di convenienza continuativa. È molto importante per la nostra cooperativa perché dimostra la nostra capacità di crescere e innovare anche in tempi difficili. Spesa Facile offre ai clienti un’ampia scelta di prodotti freschi e di qualità, con una particolare attenzione ai prodotti locali “Sapori & Dintorni” e alle referenze delle aziende friulane. Continueremo a offrire ai consumatori di Udine e dintorni una proposta moderna, completa e conveniente, basata sulla qualità e sulla tradizione”.