Rubati 25 fiori dalle aiuole comunali di Feletto Umberto.

Un furto che è un vero e proprio atto di inciviltà e di mancanza di rispetto della cosa pubblica: a Feletto Umberto, infatti, spariscono i fiori dalle aiuole e dalle rotonde comunali. Nel solo fine settimana appena trascorso, qualcuno ha rubato 25 piantine appena messe a dimora in via Udine e in Piazza Indipendenza.

Il furto è stato scoperto dai giardinieri del Comune, che hanno trovato solo buchi nel terriccio dove le piantine erano state piantate. Un episodio particolarmente fastidioso per una comunità che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la cura del verde pubblico: Tavagnacco, infatti, ha vinto il premio nazionale “Città per il verde” nel 2014 per la migliore manutenzione ed è stata recentemente riconosciuta come “Città degli alberi” da “Tree Cities of the World”.

E, a quanto pare, non sarebbe l’unico caso di furti ai danni del verde pubblico. Per l’amministrazione, quanto accaduto è un danno arrecato a tutta la comunità, dato che vengono utilizzate risorse pubbliche per piantarle, ma anche di una mancanza di rispetto che rovina gli sforzi del Municipio per rendere il territorio un Comune fiorito e l’ambiente urbano piacevole e decoroso. Le autorità locali stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per identificare i responsabili del furto. La speranza è che episodi simili non si ripetano, mantenendo Feletto Umberto un esempio nella gestione del verde pubblico.