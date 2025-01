Il Distretto sociosanitario Friuli Centrale comunica che a partire dal 3 febbraio sarà operativo nell’ambito territoriale di Tavagnacco-Pagnacco il dottor Giulio Cittaro, nuovo medico di medicina generale. “Desideriamo dare il nostro caloroso benvenuto al dott. Cittaro, augurandogli un buon lavoro al servizio della comunità” è la nota del Distretto. Il suo ambulatorio si trova a Feletto Umberto, in via Enrico Fermi n. 98, e riceverà su appuntamento.

La scelta del dott. Cittaro sarà possibile a partire dal 3 febbraio e potrà essere effettuata:

• autonomamente tramite il portale SESAMO (riservato ai residenti del Comune di Tavagnacco)

• presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria di Udine e Feletto (Tavagnacco), presentandosi muniti di tessera sanitaria nei seguenti orari:

o Anagrafe Sanitaria c/o Distretto di Udine: Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:45

o Anagrafe Sanitaria c/o CAP di Feletto (Tavagnacco): martedì e giovedì, dalle 09:30 alle 12:30

Per agevolare i cittadini, lo sportello di Anagrafe Sanitaria di Feletto sarà potenziato e supportato dagli operatori del Punto di Facilitazione Digitale che saranno disponibili per fornire assistenza nella scelta del medico attraverso il portale SESAMO. Per maggiori informazioni sul servizio di facilitazione digitale, si invita a consultare il sito del Comune di Tavagnacco al link (SERVIZIO DI FACILITAZIONE DIGITALE / Notizie / Novità / Comune di Tavagnacco – Comune di Tavagnacco).

“L’amministrazione comunale di Tavagnacco – è la nota del Comune -, accoglie con piacere il dott. Cittaro augurandosi che possa permanere a lungo sul nostro territorio e collaborare positivamente con le realtà locali. Il dott. Cittaro inaugurerà l’ambulatorio il 30 gennaio alle 16:30 in via Fermi, negli spazi della Farmacia comunale di Tavagnacco – sede di Feletto Umberto -, che ringraziamo per la collaborazione. L’Amministrazione coglie infine l’occasione per ringraziare i medici di medicina generale che hanno terminato la propria attività in quest’ambito, la dott.ssa Pellegrini e il dott. Colle, per il lavoro svolto in questi anni a servizio delle comunità di Tavagnacco e Pagnacco”.