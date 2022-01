L’incendio in un’abitazione a Tricesimo.

Un incendio è scoppiato, questa mattina, intorno alle 7, in un’abitazione di via dei Valentinis a Tricesimo. I danni alla casa sarebbero ingenti, ma fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, partite da Udine. La strada è stata al momento chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

(Visited 928 times, 928 visits today)