Giorgia Meloni in Friuli Venezia Giulia per il Giorno del Ricordo

Giorgia Meloni in Friuli Venezia Giulia per le celebrazioni del Giorno del Ricordo.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in Friuli Venezia Giulia per le celebrazioni del Giorno del Ricordo. Domani il programma prevede la partecipazione alla cerimonia commemorativa presso il Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza a Trieste.

L’evento, in programma per le 10:30 del mattino, rappresenta un momento cruciale per onorare la memoria delle vittime e mantenere viva la consapevolezza storica di un periodo oscuro nella storia dell’Italia.

Subito dopo la cerimonia al Monumento della Foiba di Basovizza, la Premier Meloni si unirà all’inaugurazione del “Treno del Ricordo” alla stazione centrale di Trieste. Questa iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con delega di funzioni in materia di anniversari nazionali, Andrea Abodi, è un progetto innovativo e simbolico per mantenere viva la memoria storica degli eventi legati all’esodo giuliano-dalmata.

Il “Treno del Ricordo” è un viaggio speciale, che si compie su un treno storico appositamente allestito con una mostra multimediale. Questo percorso simbolico ripercorre idealmente quello compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati durante i tragici eventi del secondo dopoguerra. Attraverso testimonianze, documenti e materiale multimediale, i passeggeri del treno avranno l’opportunità di immergersi nelle vicende storiche e umane legate a questo importante capitolo della storia italiana.