Una delegazione di poliziotti del Siulp, con la Befana, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Burlo di Trieste.

Una giornata diversa ha illuminato i corridoi dell’ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Tra sorrisi, sguardi curiosi e momenti di gioia, i protagonisti sono stati i bambini ricoverati e no, che hanno ricevuto la visita di una delegazione di poliziotti del Siulp e di un ospite speciale: la Befana.

Il sindacato della polizia di Stato ha scelto di essere accanto ai più piccoli, dedicando loro tempo e attenzione, fermandosi ad ascoltare le loro storie e regalando attimi di serenità a chi sta affrontando giorni difficili. Un incontro semplice ma autentico, capace di portare calore e umanità all’interno dei reparti.

La visita è stata accompagnata dalla consegna di un piccolo dono a ogni bambino presente. Un gesto

simbolico, ma ricco di significato, che ha saputo trasmettere affetto e vicinanza, accendendo sorrisi e rendendo più leggero il peso della malattia. Attraverso questa iniziativa, il Siulp ha voluto portare ai bambini, alle loro famiglie e al personale sanitario, nonché al direttore generale dell’ospedale Francesca Tosolini, i saluti e l’abbraccio ideale di tutti i poliziotti della provincia, uniti nel desiderio di non

lasciare soli i più fragili.