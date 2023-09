Per incentivare l’uso della bici per andare al lavoro.

Promuovere l’uso della bici, per girare in città e per andare al lavoro: con questi obiettivi, la Fiab -aBicitUdine, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta del capoluogo friulano, ha ideato una serie di iniziative in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Anche a Udine, quindi, nelle tradizionali date dal 16 al 22 settembre si proporranno appuntamenti di sensibilizzazione e di informazione sul tema, anche originali, che hanno ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Udine e di privati disposti a dare un volto nuovo e sostenibile alla mobilità cittadina.



In evidenza tra le varie iniziative, sabato 16 settembre ci sarà la manifestazione Park(ing) Day, ideata soprattutto per restituire ai cittadini, almeno per un giorno, un po’ di spazio urbano destinato a parcheggi usandolo per socializzare e per informare.

Mercoledì 20 settembre, invece, una pedalata di 30 chilometri tra il centro e le periferie, con partenza alle 16 al parco Moretti e conclusione, alle 18.30, in largo Antonini con un aperitivo offerto da “Mille e una notte”.

Venerdì 22 settembre, invece, tocca a Bike to Work, ideato per incentivare l’utilizzo della bici per andare al lavoro; dalle 7.30 alle 8.30, al Caffé Grosmi di piazza Marconi verranno offerti 100 caffè e brioches ai primi ciclisti del mattino.

Infine, grazie al contributo dell’Hotel Suite Inn e del CEC, gli eventi udinesi della SEMS 2023 si concluderanno, sempre venerdì 22 settembre, con la proiezione al cinema Visionario del pluripremiato docu-film “No Legs All Heart” di André Kajlich, imprenditore e sportivo statunitense, che ha affrontato la sua disabilità in sella ad una bicicletta speciale cercando di superare limiti e avversità, dando un forte segnale di attenzione a favore della mobilità delle persone con disabilità.

Alla proiezione parteciperanno il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla cultura e allo sport, Mario Anzil, e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico, Ivano Marchiol.