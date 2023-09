I biglietti del cinema a 3,50 euro.

Dopo un’estate da record nei cinema italiani, continuano le promozioni con l’appuntamento di Cinema in festa, che propone biglietti a prezzi super scontati.

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa da Anica e Anec con la Fondazione David di Donatello e la collaborazione del Ministero della Cultura, è di continuare il trend estivo che ha portato il grande pubblico nelle sale italiane. Da domenica 17 a giovedì 21 settembre il biglietto costerà soltanto €3,50 e darà accesso a tutti i film in programmazione (ad esclusione degli eventi speciali).

All’iniziativa aderisce il Visionario di Udine, che propone Assassinio a Venezia, adattamento firmato da Kenneth Branagh del racconto Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie. Premio speciale della giuria di Orizzonti a Venezia 80 per un’opera interessante, Una sterminata domenica di Alain Parroni, un triangolo amoroso adolescenziale tra la provincia e il centro di Roma.

La Normandia è lo scenario di Il mio amico Tempesta, una fiaba dai risvolti drammatici che vede la giovane Zoè addestrare la puledra Tempesta. Titina di Kajsa Næss è il racconto, in un’emozionante animazione vecchio stile, dell’impresa di Umberto Nobile al Polo Nord, ad altezza del miglior amico dell’uomo. Continueranno inoltre la loro permanenza in sala il magniloquente Oppenheimer e il pluripremiato Io Capitano di Matteo Garrone

Tra gli altri cinema aderenti in Friuli, ci sono il Cinemazero a Pordenone, l’Uci Cinemas a Fiume Veneto, il Cinema Sociale di Gemona, il Cine Città Fiera di Martignacco e il The Space di Pradamano. A Gorizia, invece, il Kinemax cui si aggiungono quello di Monfalcone e l’Uci Cinemas di Villesse. Sui rispettivi siti, si possono vedere i film in programmazione.