Il parcheggio del Visionario a Udine apre a tutti: le novità.

In risposta alla crescente domanda di sosta nella zona di via Asquini e delle vie limitrofe, il parcheggio del cinema Visionario si rinnova e da mercoledì 4 dicembre entra a far parte del sistema di gestione di Sistema Sosta e Mobilità – SSM. Grazie a un accordo strategico siglato con il Centro Arti Visive (CAV) lunedì 2 dicembre, i 54 posti auto dell’area saranno gestiti con modalità innovative e tariffe competitive.

Le tariffe.

Dedicato esclusivamente all’utenza occasionale, il parcheggio sarà dotato di un sistema di controllo accessi a barriera e lettura targa, con una tariffa oraria di 1,20 €, inferiore rispetto alla sosta su strada in via Asquini (1,50 €/h). Il pagamento sarà attivo dalle 7 alle 23, dal lunedì al sabato, mentre la domenica l’area sarà gratuita.

Il pagamento del parcheggio si effettuerà presso la cassa automatica, posizionata all’esterno sotto la pensilina, in un’area ben illuminata e videosorvegliata. Prima di ritirare l’auto, il cliente dovrà semplicemente inserire il ticket d’ingresso nella cassa automatica e scegliere la modalità di pagamento preferita: contanti, bancomat o carte di credito.

“Confidiamo che questa nuova area di parcheggio possa contribuire a una gestione più fluida del traffico cittadino, garantendo al contempo la piena accessibilità agli utenti del cinema Visionario, cui è stata riservata un’attenzione particolare; per loro è infatti prevista una gratuità fino a tre ore. Basterà presentare il ticket del parcheggio, ritirato all’ingresso, direttamente alla cassa del cinema al momento dell’acquisto del biglietto – commenta il Presidente di SSM – . Analoga gratuità sarà disponibile, nella fascia oraria 14-20, per gli utenti del cinema che parcheggeranno nel vicino Park Magrini”.

Le novità e i commenti.

“Siamo orgogliosi di aver trasformato l’area in tempi record, un risultato reso possibile grazie all’impegno straordinario delle maestranze di SSM, che ringrazio. In meno di tre settimane sono stati completati interventi complessi, tra cui opere edili, installazione di sistemi di controllo accessi, cassa automatica e sistemi di videosorveglianza, oltre al posizionamento di un innovativo pannello a messaggio variabile con tecnologia LCD/TFT, che consentirà di visualizzare in tempo reale i posti liberi – spiega il direttore di SSM, Pierluigi Pellegrini – . L’obiettivo primario è quello di offrire un servizio secondo gli standard qualitativi di SSM; il parcheggio sarà infatti monitorato e controllato dalla nostra centrale operativa che, grazie ai sistemi remoti di automazione, videosorveglianza e citofonia, potrà assistere in tempo reale i clienti per ogni evenienza”.

“L’apertura di questa nuova area di sosta, situata sul ring urbano a pochi passi dal centro storico, è un ulteriore passo per il miglioramento della viabilità urbana e una possibilità in più per chi raggiunge il centro storico in automobile”, ha commentato l’assessore alla mobilità Ivano Marchiol. “Alcuni spazi pubblici non sono fatti per ospitare le auto in sosta e intendiamo valorizzarli restituendoli alle persone. Al contempo, utilizzare il parcheggio del Visionario anche durante il giorno ci permette di ottimizzare gli spazi pubblici esistenti e puntare allo stesso tempo su una pluralità di mezzi di trasporto per vivere la città. In questi mesi – spiega poi l’Assessore Marchiol – abbiamo lavorato molto per migliorare la mobilità e l’accesso al cuore della città, dai mezzi pubblici con nuove linee di trasporto urbano, alla mobilità sostenibile con nuovi percorsi ciclabili dai quartieri, fino ai parcheggi nei luoghi più opportuni, sui quali abbiamo messo in campo progetti importanti e investito risorse”.

“Siamo felici di aver stipulato un accordo con SSM per la gestione del parcheggio, valorizzando ed efficientando così lo spazio. Gli spettatori del Visionario trarranno beneficio dall’uso gratuito per 3 ore consecutive del posteggio al Visionario e nel parcheggio Magrini, in quest’ultimo caso con l’esclusione della domenica”, commenta il presidente del CAV Francesco Pitassio.