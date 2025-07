Controlli ambientali a cavallo: la Regione lancia le pattuglie equestri

Pattuglie a cavallo per i controlli ambientali.

Durante la cerimonia della Federazione italiana sport equestri a Cervignano del Friuli, l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro ha annunciato un’iniziativa destinata a unire presidio del territorio e valorizzazione delle risorse locali: l’introduzione di pattuglie a cavallo per i controlli ambientali e la sicurezza.

“A partire da quest’anno – ha spiegato Scoccimarro – grazie alla collaborazione con alcuni maneggi del territorio, attiveremo pattuglie equestri delle Forze dell’ordine per il presidio ambientale. Un modo per rafforzare il legame tra sicurezza, tutela del paesaggio e valorizzazione delle competenze locali nel settore equestre”.

L’annuncio è arrivato in occasione de La notte dei campioni del Friuli Venezia Giulia, l’evento promosso dalla Federazione per premiare gli atleti distintisi nelle discipline equestri. Alla serata, ospitata a Cervignano, era presente anche la campionessa olimpica Mara Navarria in rappresentanza del Coni.

“Complimenti a tutti gli atleti premiati per l’impegno e i risultati – ha detto l’assessore –. Lo sport è un veicolo di valori condivisi e la Regione è orgogliosa di affiancare il proprio marchio alle iniziative delle squadre, anche giovanili”. L’assessore ha concluso sottolineando l’importanza di “rafforzare il legame tra sport, tutela ambientale e sicurezza, mettendo in campo soluzioni concrete e innovative al servizio dei cittadini”.