Alle ore 11.35 circa, I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con UCL ( Unità Comando Locale) con 2 operatori specializzati TAS (Topografia Applicata al Soccorso) un funzionario, la squadra del distaccamento di Gemona il nucleo cinofili e droni della Direzione Regionale Vigili del fuoco Friuli Venezia Giulia e Drago 149 l’elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia a Magnano In Riviera per la ricerca di un uomo allontanatosi nel primo pomeriggio di ieri, 14 luglio 2025, senza dar più notizie.

Allestito il campo base in via Cividina a Magnano In Riviera sono partite le ricerche dell’uomo, ricerche alle quali hanno partecipato, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco, Carabinieri, personale CNSAS e personale sanitario. Dopo circa un ora dell’inizio delle operazioni, l’uomo è stato ritrovato in vita tra la vegetazione di un dirupo. Immediatamente i soccorritori si sono attivati per il recupero del malcapitato, lo hanno caricato sulla barella da trasporto e con tecniche SAF lo hanno riportato al piano stradale dove è stato preso in carico dal personale sanitario.