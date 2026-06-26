Da Basquiat a Warhol, una nuova grande mostra internazionale a Casa Cavazzini

Una nuova grande mostra internazionale a Casa Cavazzini.

Casa Cavazzini si prepara ad accogliere una nuova grande mostra internazionale. Dal 16 dicembre 2026 al 2 maggio 2027 il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine ospiterà “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS”, esposizione dedicata alla stagione delle avanguardie newyorkesi tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta.

Dopo il successo di “Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur”, che ha già raggiunto quasi 60mila visitatori e resterà aperta fino al 30 agosto, Udine guarda quindi al prossimo grande appuntamento culturale. La mostra è organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con il Comune di Udine e con MondoMostre, con la curatela dello storico dell’arte Dieter Buchhart e di Anna Karina Hofbauer.

Basquiat, Warhol e la scena creativa newyorkese

Il percorso espositivo racconterà una delle stagioni più vitali e rivoluzionarie dell’arte contemporanea, quella della downtown newyorkese, dove pittura, fotografia, musica, cinema, moda, performance, graffiti e cultura urbana si intrecciavano in modo continuo.



Al centro della mostra ci saranno Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Francesco Clemente, Keith Haring, Julian Schnabel e Kenny Scharf, artisti che hanno contribuito a cambiare il linguaggio dell’arte internazionale. L’esposizione metterà in luce la forza di un ecosistema creativo segnato dalla contaminazione tra discipline, dalla cultura pop, dalla pubblicità, dalla musica e dal superamento dei confini tradizionali dell’arte.



Tra i fili conduttori del progetto ci saranno anche la Factory di Warhol, le nuove espressioni nate dalla strada e le collaborazioni tra artisti di generazioni diverse, in particolare quelle tra Warhol, Basquiat e Clemente.

Bini: “Un nuovo traguardo per Udine e il Friuli Venezia Giulia”

Ad annunciare la mostra è l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che sottolinea il valore dell’operazione per la promozione culturale e turistica del territorio.

“Dopo il successo di “Impressionismo e Modernità”, che ha già raggiunto quota 60mila visitatori, Casa Cavazzini a Udine si prepara ad accogliere una nuova grande esposizione di respiro internazionale: “Jean Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS”, dedicata a Jean Michel Basquiat e a tutto l’ecosistema creativo della downtown newyorkese tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta”, afferma Bini.

Secondo l’assessore, l’iniziativa porterà in Friuli Venezia Giulia “alcuni dei protagonisti più influenti dell’arte contemporanea mondiale”, rafforzando il ruolo dei grandi eventi culturali, musicali e sportivi come motore di sviluppo, attrattività turistica e crescita del territorio.

“Questa esposizione rappresenta un nuovo importante traguardo per Udine e il Friuli Venezia Giulia”, aggiunge Bini. “La nostra Regione si sta consolidando come punto di riferimento per le grandi esposizioni d’arte, confermando la capacità di attrarre progetti culturali di altissimo livello. Un risultato che nasce dalla sinergia tra istituzioni e operatori nonché dalla volontà condivisa di investire nei grandi eventi come elemento strategico per la promozione dell’intera regione a livello nazionale e internazionale”.

Casa Cavazzini valorizza anche la collezione FRIAM

L’arrivo di “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS” sarà anche l’occasione per valorizzare uno dei nuclei più preziosi delle collezioni permanenti di Casa Cavazzini: la raccolta FRIAM, che nel 2026 celebra i cinquant’anni dalla nascita e che a breve sarà esposta integralmente per la prima volta.

La collezione comprende 114 opere di alcuni tra i grandi protagonisti dell’arte americana, tra cui Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, Sol LeWitt, Donald Judd, Frank Stella, Carl Andre e Christo, coprendo un arco temporale che va dalla fine degli anni Trenta agli anni Settanta. La prevendita dei biglietti per la nuova mostra dedicata a Basquiat e alle superstar newyorkesi prenderà il via a metà settembre.